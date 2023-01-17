شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقى كلمة بافتتاح المؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم بموريتانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، فى أعمال الملتقى الثالث للمؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم، والذى يعقد بالعاصمة نواكشوط بدولة موريتانيا فى الفترة من 17 إلى 19 يناير الجارى بعنوان: "ادخلوا فى السلم كافة".

ومن المقرر أن يلقى وزير الأوقاف، كلمة فى الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر "ادخلوا فى السلم كافة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقي، وحرصها على التعاون والتواصل مع جميع دول القارة ، وبخاصة فى مجال نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف ، والعمل على إحلال السلام بمختلف دول القارة.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد برعاية وتشريف الرئيس الموريتانى، وقيادات الدولة الموريتانية ونخبة واسعة من وزراء الشئون الإسلامية بقارة أفريقيا بصفة عامة وغرب أفريقيا بصفة خاصة.

وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة: "إننا نفهم الدين على أنه فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهدم، فكل ما يؤدى إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان، إنما هو من صميم مقاصد الأديان، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فذلك شرع الله (عز وجل)، وكل ما يؤدى إلى الهدم أو القتل أو الإفساد فى الأرض، فلا علاقة له بالأديان، ولا بالإنسانية أصلا".

كما أكد وزير الأوقاف، أن ديننا الحنيف نهى عن قتل النفس والإفساد فى الأرض، حث على العمل على ما يحفظ النفس الإنسانية ويحييها، فقال سبحانه: "أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، على أن القتل قد يكون قتلًا مباشرًا وقد يكون قتلًا غير مباشر، فإنتاج أو بيع الطعام الفاسد الذى قد يؤدى استخدامه إلى إزهاق النفس قتل للنفس، وإنتاج أو بيع الدواء الفاسد الذى قد يؤدى إلى إزهاق النفس قتل للنفس، فإذا كان منتج أو بائع هذا الطعام أو ذاك الدواء عالمًا بأنه يؤدى إلى القتل فتناوله إنسان فمات فهو قاتلٌ عمدًا، وإذا كان لا يعلم أنه يؤدى إلى القتل لكنه يضر بصحة الإنسان فإنه آثم إثمًا عظيمًا لا محالة، كما أن التجاوز فى حق البيئة بإفسادها بما قد يؤدى إلى قتل النفس هو بمثابة قتل للنفس أيضًا، مما يتطلب تغليظ العقوبات على كل هذه الجرائم فى حق الإنسانية.