شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل كروان الإذاعة الشيخ عبد الرازق الجندالى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الثلاثاء 17 يناير ذكرى رحيل المبتهل الراحل الشيخ عبد الرازق الجندالى والذى لٌقب بـ "كروان الإذاعة"، وتوفى فى مثل هذا اليوم عام 2008.



”الخليج 365” يستعرض فى النقاط التالية مسيرة الشيخ عبد الرازق الجندالى فى ذكرى رحيله: ”الخليج 365” يستعرض فى النقاط التالية مسيرة الشيخ عبد الرازق الجندالى فى ذكرى رحيله: 1- ولد الشيخ عبدالرازق الجندالى فى كفر الجراويين التابعة لقرية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك فى 13 أبريل عام 1946.

2- كغيره من أبناء القرية حرص والده على حفظه القرآن الكريم فألحقه بكٌتاب القرية.

3- حب الشيخ عبدالرازق الجندالى دفعه للعمل وهو فى سن صغيرة حتى يتمكن من دفع مقابل تحفيظ شيخ الكتاب له القرآن الكريم، وبالفعل أتم حفظ القرآن الكريم وعمره لم يتعد العاشرة.

4- تعلق الشيخ عبد الرازق الجندالى، بالابتهالات الدينية وتعلمها بعد ذلك على يد الشيخ عمر إبراهيم عمر والشيخ أحمد محمد عامر والشيخ نصر الدين طوبار .

5- فى عام 1979 التحق الشيخ عبد الرازق الجندالى بإذاعة وسط الدلتا بطنطا، وفى نفس اليوم الذى تم اعتماده بإذاعة وسط الدلتا كانت الليلة الختامية لمولد السيد أحمد البدوى وتغيب الشيخ محمد عمران فقدم الجندالى الابتهال المطلوب ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى.

6- أرسل التليفزيون المصرى للشيخ عبد الرازق الجندالى بعد حفل مولد السيد البدوى طلبا للحضور لتسجيل فواصل من الابتهالات .

8- تقدم الشيخ عبد الرازق الجندالى لاختبارات إذاعة القرآن الكريم وتم اعتماده من المرة الأولى عام 1982 ومن هنا بدأت شهرة الشيخ تتسع حتى وصلت إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي.

9- فى عام 2002 أصيب الشيخ عبد الرازق الجندالى بجلطة فى عام 2002، وانقطع عن محبيه لعدة سنوات حتى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 17 يناير عام 2008 عن عمر يناهز 62 عاما تاركا إرثا من الابتهالات والتواشيح الدينية والتلاوات القرآنية.