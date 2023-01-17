الجامعة الأمريكية تستضيف السير مجدى يعقوب فى حوار من القلب اليوم

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، السير مجدى يعقوب بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، وذلك فى حوار بعنوان "من القلب: رائد العلم والعمل الخيرى - حوار مع السير مجدى يعقوب".

الدكتور مجدى يعقوب هو مؤسس "مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" وأستاذ جراحة القلب فى إمبريال كوليدج لندن ورئيس ومؤسس مبادرة "سلسلة الأمل،" التى توصل بين خبراء القلب حول العالم لتوفير أحدث التقنيات لعلاج أمراض القلب وإنقاذ حياة الأطفال فى الدول النامية والدول المتأثرة بالحروب. سيروى الدكتور مجدى يعقوب خلال الحوار رحلته الطويلة ما بين العلم والعمل الخيري.

يدير الحوار خالد عز العرب أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام وخريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.

ومن المقرر أن تعلن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الحدث عن عزمها على إصدار كتاب السيرة الذاتية للدكتور مجدى يعقوب فى يوليو 2023 والذى سيسرد مسيرة يعقوب منذ نشأته فى مصر مرورًا بحياته المهنية فى بريطانيا حيث اجتاز حدود الطب وعمل على خدمة المجتمع فى جميع أنحاء العالم مما أدى لحصوله على وسام الاستحقاق من قبل ملكة بريطانيا – الملكة إليزابيث الثانية. الكتاب من تأليف الصحفيان المرموقان سيمون بيرسون وفيونا جورمان.

ويعقد الحوار باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة فورية إلى اللغة العربية.

وعلى جانب آخر، كانت أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم فوز الكاتبة المصرية فاطمة قنديل بجائزة نجيب محفوظ للأدب العام عام ٢٠٢٢ عن روايتها أقفاص فارغة.

تشكلت لجنة التحكيم من الدكتورة شيرين أبو النجا والدكتور ثائر ديب ودينا حشمت والدكتور آدم طالب.

ووصف المحكمون رواية أقفاص فارغة التى جرى اختيارها بين ثلاثمائة وخمسين عملا تقدم لنيل الجائزة بأنها لا تتنازل عن الصدق فى رواية علاقات العنف الكامنة تحت السطح فى حياة أسرة عادية من الطبقة المتوسطة المصرية وعلاقات القوة الجندرية.

تتكون الجائزة من ميدالية فضية وجائزة مالية قدرها خمسة آلاف دولار امريكى وترجمة الرواية الفائزة للغة الإنجليزية ونشرها ضمن خط إصدارات دار نشر الجامعة الأمريكية المتخصص فى الروايات ويحمل اسم هوبو.