شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمواجهة تهريب الدقيق المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف الحملات على المخابز لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الحملات على المخابز لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.

وأيد 91% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الحملات على المخابز لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، بينما عارض 9% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف الحملات على المخابز لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.



