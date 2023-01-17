شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: هيئة الإسعاف تمتلك 97 سيارة مزودة بحضانات موزعة على كل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة تمتلك 97 سيارة إسعاف مزودة بحضانات محمولة، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، كما تمتلك الهيئة 91 جهاز تنفس صناعى والذي يعد عاملا فارقا في إنقاذ بعض حالات الأطفال المبتسرين.

وأضاف، أن الهيئة قامت بنقل 63 ألف و846 طفل مبتسر، من ضمنهم 10 آلاف و891 مولودا كانت حالتهم دقيقة جدًا، وخضعوا للنقل على أجهزة التنفس الصناعي، مما يعد دليلاً على دقة وكفاءة العمل التي تتميز بها الطواقم الإسعافية.

ولفت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى جاء في المرتبة الأولى من حيث المعدل الأعلى لنقل المبتسرين، يليه إقليم الدلتا، ثم محافظات إقليم شمال الصعيد، ثم إقليم القناة، ومحافظات وسط وجنوب الصعيد، مؤكدا: أن الزيادة المضطردة في زيادة طلب خدمات الحضانات المتنقلة، ترجع إلى زيادة حالات الولادة القيصرية غير المبررة، والتي احتلت فيها مصر مرتبة متقدمة بشكل يمثل خطورة صحية على صحة الام والطفل

وأضاف أن الحضانات المتنقلة التابعة لهيئة الإسعاف المصرية تعد أحد الركائز المهمة في مشروع «رعايات مصر»، الذي أطلقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات، حيث تقوم هيئة الإسعاف المصرية بنقل كافة حالات الأطفال المبتسرين الذين تم تسجيلهم على قاعدة بيانات مشروع «رعايات مصر» بشكل مجاني وبدون تحصيل أي رسوم.

يأتي ذلك في إطار خدمة الحضانات المتنقلة التي تتيحها هيئة الإسعاف المصرية والتي تعد واحدة من أهم الخدمات التي تعكس وبوضوح نهج هيئة الإسعاف المصرية كهيئة وطنية غير هادفة للربح.