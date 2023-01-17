شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الوزارة، على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.
وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.
وفى السياق ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الالكترونية او بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقي المحطات تجنباً لدفع الغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة .
ويأتي فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات الكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر .