شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تاريخ الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. بشارة القديسة العذراء مريم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية المقر الباباوى لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ففى عصر البابا كيرلس السادس وبالتحديد فى 24 يوليو 1965 تم وضع حجر الأساس للكاتدرائية المرقسية الجديدة بأرض الأنبا رويس بالعباسية فى حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وافتتحت الكاتدرائية رسميا للصلاة في يوم 25 يونية 1968 فى حفل مهيب ، حضره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلاسلاسى إمبراطور أثيوبيا الراحل، وفى هذه الكاتدرائية أيضا تمت صلاة التجنيز على روح قداسة البابا كيرلس السادس فى 10 مارس 1971، وتم تجليس البابا شنودة الثالث البطريرك الـ 117 في 14 نوفمبر 1971 ؛ وأيضا صلاة التجنيز علي قداسته في 21 مارس 2012 ؛كما تم فيها أيضا رسامة البابا تواضروس الثاني البطريرك الـ 118– فى 18 نوفمبر 2012.

وفى يوم السادس من يناير عام 2019 أفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ وقداسة البابا تواضروس الثاني كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى تعد الأكبر حجما وسعة حيث تقع على مساحة 15 فدانا، أى ما يعادل 63 ألف متر مربع ؛وتتسع لأكثر من 8 آلاف شخص . وهي تحتوي علي مبني للمقر البابوي وصالة استقبال وقاعة اجتماعت ومكاتب إدارية .

وتحتوى كاتدرائية ميلاد المسيح على قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية، ويوجد بها من الداخل أيقونات مرسومة على الحوائط تعبر عن ميلاد السيد المسيح ؛ وبشارة القديسة العذراء مريم، وبعض الأيقونات المستوحاة من سفر الرؤيا.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد، وسط حضور الرئيس السيسى وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

ووجه البابا تواضروس الثاني، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "شكرا خالصا ومن القلب إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ومؤسس الجمهورية الجديدة، والذى يؤكد بحضوره المبهج على تقديم التهنئة بالعيد والعام الجديد وطمأنة جموع المصريين فى أى أزمات تأتي على الوطن ولكن عندما يكون القائد مطمئنا نطمئن فيه".

وأضاف البابا تواضروس الثانى، خلال كلمته فى قداس عيد الميلاد، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نشكر الرئيس السيسي على برقيات التهنئة التى أرسلها إلى كل الجاليات المصرية القبطية فى الخارج والتعبير الجميل والتهانى والبركيات التى قدمتها السيده حرمه ونشرتها أيضا".