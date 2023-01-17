شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان: انتهاء عطل خط مياه الشيخ زايد وعودة المياه خلال ساعة ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، أن الكثير من الأحياء في الشيخ زايد وصل لها مياه مع استمرار العمل لانهاء العمل في 18 منطقة تأثرت بانقطاع المياه نتيجة كسر مفاجئ في أحد خطوط المياه، مشيرا إلى أن 50% من المناطق وصل لهم المياه وخلال ساعة أو ساعة نصف ستعود المياه لكل الأهالي.

وأضاف المهندس عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن المياه ستوزع لكل الأهالي في الشيخ زايد مع مراعاة كل الضغوط، موجها اعتذاره للمواطنين عن انقطاع المياه لمدة طويلة بمدينة الشيخ زايد.

واستكمل: "فى اقرب وقت تنتهي الأزمة وخلصنا معظم المناطق وبدأنا الضخ منذ 3 ساعات ولكن ضخ كمية كبيرة من المياه لمحطة بهذه الحجم الذي أصابها الكسر تتم على مراحل، وأخذنا وقت في تجارب التشغيل عشان نتأكد ان الشبكة تماما، وفي عمال بيرقبوا المحطة".

وكشف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ فى أحد خطوط المياه قطر 1800مم المغذى لمحطة تنقية مياه الشيخ زايد بمنطقة برقاش (أحد المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر)، والذى أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر لأكثر من 12 ساعة، مؤكدا على أنه سيتم ضخ المياه بعد قليل لتصل إلى السكان تدريجيا وتنتظم حوالى الساعة 4 عصرا.

ووفر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد خلال فترة القطع عدد من سيارات المياه لسد احتياجات المواطنين على مدار اليوم فى عدة أماكن شملت، الحى السادس عشر مجاورة 4 أمام مسجد الريان، ومركز الحى الحادى عشر أمام القطاع بجوار سنتر العتابي، والحى الأول المجاورة الخامسة أمام مقر الجهاز القديم والحى الثالث أمام سمير الموان ومركز الحى الحادى عشر أمام القطاع بجوار سنتر العتابى والحى الثالث عشر أمام مسجد الروحان والحى السادس عشر مجاورة 4 أمام مسجد الريان ومشروعات دار مصر بالحى 12 والحى 16 وشارع الحكمة الفاصل بين الحى السابع والثامن والتحرك فى جميع المجاورات بالأحياء.