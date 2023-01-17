شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية وزيادة سطوع الشمس حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن هناك امتدادا لحالة الطقس الباردة خلال الفترة القادمة ولكن وبدأت الآن تتحرك الكتل الهوائية المسببة برودة الجو خارج الأراضي المصرية، وغدا نبدأ نتأثر بامتداد لمرتفع جوي آخر على سطح الارض.

وأوضح الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، اليوم الثلاثاء، أن المرتفع الجوي القادم سيساعد في تحقيق حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وزيادة سطوع الشمس وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع.

وأشار، إلى أنه مع نهاية الاسبوع ستسجل القاهرة من 22 إلى 23 درجة مئوية ولكن في أوقات الليل ستكون درجة الحرارة ما بين باردة وشديدة البرودة، مضيفا: "انخفاض دراجات الحرارة مرة أخرى ليس أمر غريب وشهر يناير هو الأقل في درجات الحرارة خلال عام 2023"، موضحا أن شهر يناير معروف عنه هذه التقلبات وفي أغلب أوقاته يكون في انخفاض في درجات الحرارة وهذا امر طبيعي ولكن غير معتاد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 21 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا خريفيا مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ونشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- الثلاثاء 17 يناير و الأربعاء 18 يناير:-

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

- الخميس 19 يناير:-

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة

- الجمعة 20 يناير والسبت 21 يناير:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.