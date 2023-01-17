شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف التنمية المحلية..8 فبراير آخر موعد تلقى الطلبات إلكترونيا "التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” رابط التقديم لشغل 22 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، والتى خصصتها الوزارة لعدد من قطاعات المستوى الوظيفى "الممتاز – العالى – المدير العام" وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركز للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2023 .

ـ آخر موعد لوظائف التنمية المحلية

ومن المقرر أن تستمر وزارة التنمية المحلية فى تلقى طلبات شغل 22 وظيفة قيادية حتى 8 فبراير المقبل، وتتلقى الوزارة طلبات شغل الوظائف إلكترونياً، عبر موقعها الالكترونى

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، أن هذا الإعلان يأتى بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة والذى تم تحديثه استكمالاً للجهود التى تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإدارى الحكومى لإكتسابه مزيد من المرونة والسرعة فى تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل وحرصاً من الوزارة على تمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة والارتقاء لمنظومة العمل بما يتسق مع جهود الحكومة برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة .

ـ ما هى وظائف التنمية المحلية ؟

تضمن الإعلان عن الوظائف فى المستوى الوظيفى الممتاز وظيفة واحدة رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وفى المستوى الوظيفى العالى 3 وظائف هى رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة و التفتيش ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالإضافة إلى 18 وظيفة مدير عام وهى مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات و القيادات المحلية ومدير عام الإدارة العامة للتحريات و الضبط ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى و الإدارى و مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفنى و الهندسى ومدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات ومدير عام الإدارة العامة للنظم و التطبيقات والدعم الفنى ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء و التقارير والنشر الإلكترونى ومدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسى ومدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب و مدير عام الإدارة العامة للإستحقاقات والمزايا ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية و مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى ومدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم و مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى ومدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسى والشئون البرلمانية ومديرعام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات و مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.