شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المخابز: طرح عيش حر لغير حاملى البطاقات التموينية وزن الرغيف 90 جراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ، أن الخبز الحر المقرر طرحه لغير حاملي البطاقات التموينية ،سيكون وزن الرغيف 90 جراما، وسيتم طرحه من خلال المخابز البلدية المنتشرة على مستوى الجمهورية ويصل عددها أكثر من 30 ألف مخبز ، لافتا الى أن وزارة التموين ستقرر السعر المناسب للخبز الحر لغير حاملي بطاقة التموين وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف .

وأضاف عبد الله غراب لـ" الخليج 365 " أن الكارت الذكي الجديد سيتم شراؤه من مكاتب البريد المصري لغير حاملي البطاقة التموينية ويتم شحنه بأى مبلغ وصرف العيش المدعم من خلال هذا الكارت .

وكان عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد لـ " الخليج 365 " أكد أن الشعبة تقدمت باقتراح لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن السماح للمخابز البلدية التى تنتج الخبز المدعم بطرح أيضا خبز "حر" بالتكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف، وذلك لغير حاملى البطاقات التموينية .

وأضاف عبد الله غراب أنه فى حالة التطبيق سيتم إتاحة كارت ذكى بأسعار مختلفة يستطيع المواطن شرائها من مكاتب البريد وفقا لاحتياجاته من الخبز والتوجه إلى المخابز البلدية التى ترغب فى طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية، بجانب أيضا استمرار طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية ،لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة في الأسعار، ومن المقرر أن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر على حسب التكلفة الفعلية للرغيف

وتوفر وزارة التموين التجارة الداخلية السلع التموينية والخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية ، كما تحرص الوزارة حاليا على توفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية ،وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وسيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر " السياحي " فى الاسواق ، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة ،يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع لغير المقيدين في منظومة الدعم ،ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتطبيق التجربة بشكل تجريبي اعتبارا من بعد غدا الأربعاء وذلك بأحد المنافذ للوصول الى طريقة لطرح الخبز بالتكلفة الفعلية بسهولة ويسر للمواطن .

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش ،كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحي في إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض ومن المقرر ان يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية بـ 90 قرشا ،ولكن حتى الان لم تقرر الوزارة بشكل رسمي سعر الرغيف لغير حاملي البطاقة التموينية .