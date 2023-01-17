شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تزف بشرى طرح عيش حر بالمخابز لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين التجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين، وسيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر " السياحي " فى الأسواق ، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة ،يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع لغير المقيدين في منظومة الدعم ويتم الصرف من خلال المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة فى التطبيق بشكل تجريبي اعتبارا من بعد غدا الأربعاء وذلك بأحد المنافذ للوصول الى طريقة لطرح الخبز بالتكلفة الفعلية بسهولة ويسر للمواطن .

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش ،كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحي في إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض ومن المقرر ان يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية بـ 90 قرشا ،ولكن حتى الان لم تقرر الوزارة بشكل رسمي سعر الرغيف لغير حاملي البطاقة التموينية .

وكان عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد اكد أن الشعبة تقدمت باقتراح لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، بشأن السماح للمخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم بطرح أيضا خبز "حر" بالتكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف، وذلك لغير حاملى البطاقات التموينية، وأن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة المقترح ومن المقرر، أن يتم التطبيق قريبا.

وأضاف عبد الله غراب لـ"الخليج 365" أنه في حالة التطبيق سيتم إتاحة كارت ذكى بأسعار مختلفة يستطيع المواطن شرائها من الأماكن التى تحددها وزارة التموين وفقا لاحتياجاته من الخبز والتوجه إلى المخابز البلدية التى ترغب فى طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية ،بجانب أيضا استمرار طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة فى الأسعار، ومن المقرر أن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر على حسب التكلفة الفعلية للرغيف.

على جانب أخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا رمضان" بمنطقة فيصل حيث تشارك 11 شركة تابعة لوزارة التموين داخل المعرض ويتم طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات الأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الأسماك بأسعار مخفضة ،ويتم طرح السكر الأبيض المعبأ بسعر 14.5 جنيه للكيلو وطرح الأرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو والدقيق الفاخر عبوة ورقى بسعر 17 جنيه للكيلو و مكرونة 400 جرام فاخرة بسعر 10 جنيهات وفول مدمس معبأ 500 جرام بسعر 12 جنيها ،وفاصوليا معبأة 500 جرام بسعر 19 جنيه وزيت طعام خليط عبوة 800 جرام بسعر من 34 الى 35 جنيه وزيت خليط عبوة 1 لتر من 47 الى 49 جنيها و عبوة مسلى زنة 1.5 كيلو جرام بسعر 92 جنيه واورك مجمدة بسعر من 60 الى 65 جنيه، بجانب طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة .