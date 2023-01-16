شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الدفع بـ100 عامل وفني لإصلاح عُطل خط المياه بالشيخ زايد و6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل حدوث كسر في خط المياه المُغذي لمنطقتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، وبدء عودة الخدمة تدريجيًا بداية من الآن.

ووجّه خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، الاعتذار لأهالي الشيخ زايد و6 أكتوبر بسبب هذا العُطل؛ حيث أن هذا الخط قطره حوالي 1800 مللي، وحدث فيه كسر مفاجيء؛ تسبّب في تجمع مياه تخطت الـ 2 مليون متر مكعب؛ وهو أمر استدعى إطالة أمد حل المُشكلة.

وأضاف متحدث الإسكان، مساء اليوم الاثنين، أنه تم الدفع بحوالي 100 عامل وفني لإصلاح العُطل، مشيرًا إلى أن هذا الخط يسير بجواره خطوط كهرباء وهو أمر يحتاج إلى الحذر عند عمليات الإصلاح.

وطمأن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، سُكان المنطقتين بأن المياه بدأت في العودة التدريجية وببطْ؛ تفاديًا لحدوث أي أزمة جديدة قد يتسبب فيها ضخ المياه بشكل كبير؛ وهي في طريقها لمحطة التنقية في الشيخ زايد حاليًا.

وأوضح عمرو خطاب، أنه يُمكن تواصل المواطنين على رقم الهيئة 15100 من أجل إمداداتهم بالمياه؛ عند الحاجة إليه، لافتًا إلى أن المياه ستعود بشكل طبيعي في غضون 4 ساعات من الآن.