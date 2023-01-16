شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"المستثمرين المصريين": مكتبى مفتوح لكم لتذليل كافة العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رسالة لجميع المستثمرين المصريين فى مجال الطاقة يؤكد فيها على دعمه الكامل لهم لتنفيذ خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية فى مجال الكهرباء، قائلا: "أدعم المنتج المصرى 100% الذى يطابق المواصفات العالمية وأى مستثمر مصرى يشعر بالاضطهاد عليه التواصل معى مباشرة ومكتب مفتوح لكم لتذليل كافة العقبات". وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر يتطلب توطين الصناعة المحلية فى هذا المجال تمهيدا لتحرير سوق الكهرباء و خلق سوق تنافسى يصب فى مصلحة المواطن و الدولة ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

أوضح شاكر، أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصرى حتى وإن تسبب ذلك فى التأخر فى بعض الأحيان مثل خطة تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار و ذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.

وأكد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة،، أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بمميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع مما يجعل الطلب على هذه العدادات فى زيادة مستمرة، كاشفا أن الدولة تستهدف تغير كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما شدد وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، على أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومى المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.