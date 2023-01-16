شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول مصري رئيسا لمصلحة الآثار.. لماذا يتم الاحتفال بعيد الأثريين المصريين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة السياحة والآثار بعيد الأثريين المصريين فى 14 يناير من كل عام وهو اليوم الذى تم فيه تعيين أول مصرى رئيسًا لمصلحة الآثار بعد أن كانت حكرًا على الأجانب فقط، وقد جاءت فكرة عيد الآثاريين ترسيخًا لمفهوم الإنتماء لأرض مصر الغالية لأبنائها الآثاريين الذين لم يدخروا جهدًا إلا بذلوه حبًا وإجلالاً وتقديرًا وعرفانًا ووفاءً لأم الحضارات.

وقد بدأ الإحتفال بعيد الآثاريين منذ عام 2007، إحتفاءً بمن أثرو العمل الأثرى ووضعوا بصمات واضحه أسهمت فى تطور العمل، حيث يتم تكريم عدد من العاملين بالوزارة بمختلف مجالات العمل من آثاريين ومرممين ومهندسين وإداريين وعمال وخفراء وغيرهم ممن ساهموا فى تطوير وإثراء العمل الأثرى.

ومنذ عام 2018، يقوم مركز زاهي حواس للمصريات بمنح جائزة مالية باسم عالم الآثار الدكتور زاهي حواس ووزير الآثار الأسبق، لأفضل آثاريين ومرمم من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار. وقد جرت العادة أن تُمنح هذه الجائزة تزامناً مع الإحتفال بعيد الآثاريين.