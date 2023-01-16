شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيدهم.. تعرف على الآثريين المكرمين خلال احتفالية دار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال احتفالية عيد الآثاريين التي عقدت بدار الأوبرا المصرية، تم تكريم عدد منهم، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وعدد من سفراء بعض الدول .

وننشر أسماء المكرمين في السطور التالية..

-مكرمين المجلس الأعلى للآثار:

وقد تم هذا العام تكريم من المجلس الأعلى للاثار كل من:

- د. نادية محمد خضر رئيس الإدارة المركزية للوجه البحرى السابق والتي تجاوزت السن القانوني.

- أ. صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى بالتحرير.

-أ. نيفين محمد التوني مدير عام إدارة تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة والجيزة.

- أ. جمال أبو بكر السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطي.

- أ. مصطفى رزق إبراهيم العطار مدير عام آثار المنوفية.

- د. عيسى زيدان عبد البديع المدير العام التنفيذى للترميم ونقل الآثار بهيئة المتحف المصرى الكبير.

-د. حسين محمد كمال سليمان مدير عام شئون الترميم بهيئة المتحف المصري الكبير.

-أ. أماني محمد توفيق قنديل مدير عام مناطق آثار القلعة.

- أ. رمضان محمد سالم مدير عام ترميم الآثار المصرية بمصر العليا.

- أ. عبد الرزاق محمد على مفتش آثار بمنطقة آثار القرنة بمحافظة الأقصر.

- أ. فتحي عوض رياض أبو العلاء مدير مناطق آثار المنيا الجنوبية بملوى.

-فريق عمل بعثة جبانة الحيوانات المقدسة بالبوباسطين بسقارة والتي تسلمها الدكتور محمد الصعيدي رئيس البعثة.

كما تم تكريم عدداً من عمال الآثار ومراقبي الأمن و هم:

- أ. أحمد عزت محمود عبد الوهاب مراقب أمن بمنطقة آثار هرم ميدوم.

-أ.محمود حسن طايع شيخ الخفراء بمنطقة آثار القرنة بمحافظة الأقصر.

أما الفائزين بجائزة الدكتور زاهي حواس هم:

- فريق عمل مشروع حفائر إنقاذ موقع تبة مطوح بغرب الإسكندرية.

-فريق عمل التوثيق الأثرى بمنطقة آثار تل مرقولة بمنطقة آثار الداخلة والفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

- فريق عمل مشروع ترميم وإعادة تأهيل مخطوط مزامير داوود النبي بالمتحف القبطي بالقاهرة.