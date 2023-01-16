شكرا لقرائتكم خبر عن %97 نسبة حضور طلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة لأداء امتحان الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 للصف الثاني الثانوى العام، بغرفة العمليات بديوان عام المديرية، بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات.

وكشف وكيل الوزارة، عن أن عدد المتقدمين من طلاب الصف الثاني الثانوي (الشعبة العلمية) لأداء امتحان مادتى الأحياء والكيمياء، بلغ 45957 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99٪، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين من الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادتي الفلسفة والمنطق 27685 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99٪؜.

وأشار إلى أن طلاب الصف السادس الابتدائي أدوا اليوم الثانى من الامتحانات فى مادة الرياضيات، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 221726 طالبا وطالبة بنسبة حضور 97%، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وبلغ إجمالى المتقدمين للامتحان 36191 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95.1 %.

وأكد بعدم دخول الطلاب اللجان باصطحاب أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات، مشددا على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قد وجه تعليمات بشأن تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج للفصل الدراسي الأول، مشددا على مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، ووضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإعلان النتيجة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ونبه وكيل الوزارة، على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولًا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية، وتوفير جميع متطلباتها بشكل فوري.