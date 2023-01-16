شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر موريتاني: مصر حققت نهضة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفكر الموريتاني محمد سالم ولد الداه مدير المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية، إن الدولة المصرية حققت نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى سياسات ناجحة في جميع المجالات.

وأضاف المفكر الموريتاني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين في نواكشوط - أن مصر تعيش استقرارا ونجاحات ملحوظة بالرغم من الأزمة العالمية، منوها بنجاح القوات المسلحة وقوات الأمن في بسط الأمن بأرض مصر، وقهر الجماعات الإرهابية ما مكن مصر من إرساء نهضة تنموية وعمرانية.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية تشكل ثورة في مجال الرقي بالمجتمعات، مؤكدا أن ما تعيشه مصر اليوم لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة المبذولة في ظل قيادة الرئيس السيسي.

وتابع أن مصر تعيش نهضة كبيرة، وموريتانيا كغيرها من الأقطار العربية تسعى للاستفادة من هذا النجاح والتميز من الشقيقة الكبرى التي تمثل دورا رائدا وثقلا عربيا بامتياز، وتريد الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة كما تسعى لاستنهاض رجال الأعمال المصريين للاستثمار في موريتانيا من أجل النهوض.

وقال: "نحن في نواكشوط نسعى لتعزيز التعاون مع مصر، وتعزيز التبادل التجاري من خلال فتح أسواق جديدة للمنتج المصري في موريتانيا ودول الجوار".

وأضاف: "نرى أن مصر تشهد اليوم نهضة عمرانية مثيرة للانتباه، ومكنت الجهود المتواصلة خلال الأعوام القليلة الماضية من تحقيق الكثير، وأثارت اهتمام العالم أجمع ونحن اليوم في موريتانيا نسعى للاستفادة من هذا النجاح المنقطع النظير".

وتابع: "نعتقد أن تفعيل التعاون المصري الموريتاني سيتحقق بشكل أكبر وبوتيرة أسرع من خلال تعزيز التواصل بين مفكري البلدين والإعلاميين والمثقفين ونرى أن تنشيط التجارة البينية سيسرع ببلوغ الأهداف التي يطمح إليها البلدان".