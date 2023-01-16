شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية: إيرادات الهيئة 10.7 مليار جنيه وحققنا فائضا 1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة عبد الرحمن مدير عام القوائم المالية بهيئة السكك الحديدية، أن جملة الإيرادات لهيئة السكك الحديدية بلغ 10 مليارات و682 مليون جنيه خلال حساب ختامى موازنة الهيئة للعام المالي 2021/2022 .

أضاف عبد الرحمن، أن هيئة السكك الحديدية حققت فائض وصل إلي 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، موضحا أن الهيئة حصلت على دعم من وزارة المالية حوالي 5.5 مليار جنيه، كما حدثت طفرة في أرباح الشركات، وكذلك أرباح الخدمات المباعة.

ولفت مدير عام القوائم المالية بهيئة السكك الحديدية إلي أن دعم وزارة المالية كان له دور في تحول الهيئة إلي وجود فائض في حساب ختامى الهيئة لعام 2021/2022.