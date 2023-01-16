محافظة القاهرة تعلن توفير أسطول أتوبيسات عامة لخدمة زوار معرض الكتاب

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر انطلاقه 25 يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة ستقوم بتوفير 58 أتوبيس لخدمة زوار معرض الكتاب تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض .

وأوضح اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام أن هذه الأتوبيسات ستضع لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات فى الخطوط التى تشهد إقبالا على المعرض للحد من أى زحام داخل مواصلات معرض الكتاب بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.

وأشار رئيس هيئة النقل العام إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات، والخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.