وزير الداخلية: مصر تهتم بالتعاون مع محيطها العربى ونشر الخبرات الشرطية

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حالياً فى إطار الإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع شهر مارس المُقبل.

وتم خلال اللقاء، تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماع الوزارى المُقبل للمجلس، بالإضافة لإستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المُشترك فى مختلف المجالات الأمنية وبخاصة فى ظل التحديات المتصاعدة التى تفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية.

من جانبه، أشاد اللواء محمود توفيق - وزير الدخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمنى، وأكد أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الداخلية وذلك من مُنطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من إهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع محيطها العربى.