شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الشباب فى الوادى الجديد على مهنة السباكة الصحية ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، تنفيذ الدورة التدريبية، بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية، على مهنة السباكة الصحية لعدد 10 متدربين بقرى شرق بولاق بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل سواء الداخلى او الخارجي وفق أحدث الاساليب العالمية للتدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على فرص التدريب المجانية التى تقدمها المديرية، التقدم إلى إدارة بحوث العمالة او مراكز التدريب المهنى والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى، والاختبار النهائى لـ 13 من المتدربين بعد انتهاء مدة التدريب، وذلك تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022- 2023 التى اعتمدتها الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، فى تقريره للوزارة، أنه تم عقد الاختبار النهائى للمتدربين على مهنة التفصيل والحياكة عن الدورة التدريبية التى تم عقدها بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحوش عيسى، وذلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة لتحسين مستويات معيشتهم.

وأضاف مدير المديرية، أنه على الراغبين فى التقدم للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى تقدمها المديرية، من خلال مركز التدريب المهنى أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة بعد انتهاء التدريب تمكن الخريجين من العمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.