شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملة لإزالة مخالفات البناء فى أبو النمرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملات مكبرة لإزالة حالات البناء المخالفة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على أراضى زراعية بشبرامنت وأبو مسلم ونزلة الأشطر، وإزالة صب سقف بالدور الأول بعد الأرضى على مساحة حوالى 80م بالمهد بزاوية أبو مسلم خلف ياسمينا للملابس، وإزالة صب سقف بالدور الثانى بعد الأرضى لمخالفة الرخصة وبناء الثانى بعد الأرضى على مساحة حوالى 100م بزاوية أبو مسلم،

كما أسفرت الحملة عن إزالة بناء عشوائى بالمهد بالبلوك الأبيض على مساحة 50م بنزلة الأشطر وإزالة سور بالطوب الأحمر بالمهد على حوالى 40 م بنزلة الأشطر وإزالة بناء عشوائى بالمهد بعزبة جحا عبارة عن سملات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينه أبو النمرس.

وكانت المحافظة قد شنت حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بمراكز ومدن البدرشين والواحات البحرية وأطفيح ومنشأة القناطر، بإجمالى 170 حالة تعد، بمساحة 27500م2، شهدت إزالة 146 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ولاية الصرف، وذلك على مدار أربعة أيام بقرى دهشور ونزلة الشوبك وزاوية دهشور والطرفاية والمرازيق، بإجمالى مساحة 5697م2، كما شملت الجهود إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضى الزراعية بمركز ومدينة أطفيح بمساحة 600م2 عبارة عن منشآت مقامة بالمخالفة وقد تمت الإزالة بالكامل.



إزالة مخالفات البناء في أبو النمرس



محافظة الجيزة تشن حملة لإزالة مخالفات البناء