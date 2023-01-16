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شكرا لقرائتكم خبر عن السكر والأرز بـ13.50 جنيه.. إقبال كبير على منافذ "المواطن أولا" بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن المنافذ الثابتة التي تم توفيرها حتى الآن تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ومنها زيوت الطعام والسكر والأرز وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية تسهيلا على المواطنين ومنها منفذ البيع الذي تفقده السيد اللواء محافظ القاهرة بحي الاسمرات و بشارع 9 بنطاق حي المقطم والذي لاقى رواجا واسعا وإقبالا كبيرا من قبل السادة المواطنين في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار ومنع الاحتكار و نشر عدد كبير من المنافذ خاصة فى الأحياء الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين .
وأضافت "عبد المنعم"، ان الاجهزة التنفيذية تنفذ كافة التوجيهات بمتابعة المنافذ وضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين مع عرض قائمة الأسعار بأماكن واضحة ، وتحديد الكميات الكافية لكل مواطن لعدم احتكار البعض للسلع المخفضة مشيرة إلى الاستمرار في إقامة العديد من المنافذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.
وعبر عدد من المواطنين عن مدى رضاهم عن مستوى الأسعار المعروضة بالمنافذ والتى تقل عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل إلى 30% .
اسعار منافذ البيع
اسعار اللحوم بمنافذ البيع
منافذ البيع