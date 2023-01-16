شكرا لقرائتكم خبر عن السكر والأرز بـ13.50 جنيه.. إقبال كبير على منافذ "المواطن أولا" بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافذ "المواطن أولا" للسلع الغذائية بمحافظة القاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين، نظرا لانخفاض الأسعار بنسبة 30%، حيث جاءت الأسعار بمنفذ حى الأسمرات بالمقطم، السكر 900 جرام بـ13.50، والأرز 800 جرام 13.50 والزيت 700 جرام 35 جنيها، والسمنة 1 كيلو بـ42 جنيها والعدس 1 كيلو بـ31 جنيها، الدقيق 1 كيلو بـ81 جنيها وكيس المكرونة 350 جراما بـ7 جنيهات، واللحوم بـ 145 جنيها للكيلو.

وفى السياق، تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الجهود المبذولة من كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة لمنافذ البيع الثابتة بنطاق أحياء المنطقة التي تم تشغيلها إلى جانب متابعة كافة الاستعدادات والإجراءات التنفيذية لفتح منافذ جديدة لتشمل جميع أنحاء المنطقة تحت شعار المواطن أولا.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن المنافذ الثابتة التي تم توفيرها حتى الآن تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ومنها زيوت الطعام والسكر والأرز وغيرها من المنتجات والسلع الأساسية تسهيلا على المواطنين ومنها منفذ البيع الذي تفقده السيد اللواء محافظ القاهرة بحي الاسمرات و بشارع 9 بنطاق حي المقطم والذي لاقى رواجا واسعا وإقبالا كبيرا من قبل السادة المواطنين في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار ومنع الاحتكار و نشر عدد كبير من المنافذ خاصة فى الأحياء الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين .

وأضافت "عبد المنعم"، ان الاجهزة التنفيذية تنفذ كافة التوجيهات بمتابعة المنافذ وضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين مع عرض قائمة الأسعار بأماكن واضحة ، وتحديد الكميات الكافية لكل مواطن لعدم احتكار البعض للسلع المخفضة مشيرة إلى الاستمرار في إقامة العديد من المنافذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

وعبر عدد من المواطنين عن مدى رضاهم عن مستوى الأسعار المعروضة بالمنافذ والتى تقل عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل إلى 30% .