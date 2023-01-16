شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: الله يحبنا جميعًا بجميع أجناسنا وأطيافنا دون تفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت اليوم لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر بعيد الميلاد تحت شعار "الميلاد بيجمعنا" بحضور دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والأنبا توماس مطران الكاثوليك لإبروشية الجيزة والفيوم وبنى سويف وبمشاركة ثمانين شخص من الأعضاء وذلك بقاعة كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. ورحب رئيس الأساقفة فى بداية الاحتفال بجميع الحاضرين، حيث عبر عن سعادته بمشاركة الأعضاء فى الاحتفال الذى يعمق العلاقات المسكونية بين الكنائس.

وقال رئيس الأساقفة فى كلمته للأعضاء: الهدية التى لا توصف فى حياتنا هى ميلاد السيد المسيح ولا يعبر عنها بكلمات بسبب محبته للبشر، فالله أحبنا جميعًا بجميع أجناسنا وأطيافنا دون تفرقه.

وأضاف رئيس الأساقفة: هديه الله فى الميلاد لا توصف بسبب طبيعته فلا يمكن وصف الله بأى كلمات.

وقال الأنبا توماس فى جزء من كلمته: يجب أن نترك أنفسنا لعمل الروح القدس في حياتنا كما فعلت أليصابات عندما شهدت بحلول الروح القدس داخلها عن ميلاد السيد المسيح فقالت للعذراء مريم "كيف لى أن تأتى أم ربى إلى" فهى أمرأة كبيرة فى السن ولم تدرس اللاهوت ولكنها من خلال الروح القدس شهدت عن معجزة الميلاد.

تضمن اليوم كلمات ترحيب وتعريف بالمجلس من القس يشوع يعقوب الأمين العام المشارك بمجلس كنائس مصر والقس رفعت فكرى عن مجلس كنائس الشرق الأوسط والقس رفعت فتحى عن مجلس كنائس مصر بالإضافة للصلاة من الأنبا توماس مطران الجيزة لكنائس الكاثوليك ثم وقت للتسبيح والتعارف.

جدير بالذكر أن لجنه الرعاة تضم اثنى عشر عضوًا من الكنائس الخمس المختلفة إذ تتمثل رؤية اللجنة فى تعميق التواصل الروحى والفكري والاجتماعى للكهنة والقساوسة من الكنائس الخمسة داخل جمهورية مصر العربية.

وفى سياق متصل، كرم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مديرى الأبروشية على مجهودهم خلال العام الماضى فى ظل ما قدموه من تطورات فى شتى القطاعات الخدمية للأبروشية.

قدم رئيس الأساقفة الشكر لرؤوف ذكرى المدير المالى للمؤسسات التابعة للكنيسة قائلا: التطور والمساهمة التى عملتم عليها بداية من عام 1994 حتى الآن شهدت عن أمانتكم تجاه الكنيسة.

وأثنى رئيس الأساقفة على مجهودات فؤاد رشدى المحامى كمستشار قانونى لأبروشية مصر وإقليم الإسكندرية حيث ساهم وأشرف على كتابة دستور الكنيسة الأسقفية وقدم الكثير من الخدمات القانونية للكنيسة الأسقفية.

كما قدم رئيس الأساقفة الشكر لهانى صلاح شكرالله المدير الإدارى للإبروشية لما قدمه من إسهامات بالقطاع الإدارى والذى أدى إلى تنمية البنية التحتية والنظامية للأبروشية

وأضاف رئيس الأساقفة: أتطلع لمزيد من النجاح والتقدم فى خدمة الكنيسة بمساعدة موظفيها والقائمين على المشروعات المختلفة.