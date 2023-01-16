شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات الأول الثانوى ويوجه بتوفير الراحة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر
واطمأن مدير المديرية على مستوى الامتحان، وتمكين الطلاب جميعاً من الدخول على المنصة، كما تابع امتحان الخدمات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية وأن الإمتحان فى مستوى الطالب المتوسط .
وشدد "موسى" على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بديوان المديرية ، لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.
وفى السياق تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية اليوم الأثنين، إنتظام سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2022 للصف الأول الثانوى، بمدرسة الشهيد عبد الباسط حسن الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية.
وتابعت لجان الصف الأول الثانوي واطمأنت على مستوى الإمتحان وتمكن الطلاب من الدخول على المنصة، و أدى الطلاب الإمتحان فى مادتى ( اللغة الأجنبية الثانية ؛ الجغرافيا)، حيث أدى (2342) طالب الإمتحان وتمكن ( 2324 ) وغياب (18) طالبة، وأدى عدد (207) طالبة الإمتحان ورقى وغياب (15) طالبة.