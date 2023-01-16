شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يعود من إيطاليا إلى الغربية والسبب "1350يورو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصة وفاء بطلها مصريان في الغربة، توفى أحدهما في موجة الطقس السيئة التي ضربت إيطاليا قبل أسابيع، فما كان من رفيق الغربة، هاني عبد الكريم، سوى أن يقرر العودة إلى مسقط رأس صديقه مصطفى عبد العزيز أبو العلا في الغربية، ليرد لأهله مبلغا لم يتجاوز 1350 يورو، هي قيمة مدخرات "مصطفى" وتبرعات جمعها من أبناء الجالية.

القصة نشرت تفاصيلها صحيفة كوريو الإيطالية في تقرير لها الإثنين، مشيرة إلى أن مصطفى توفى من البرد عند جسر فى بولزانو الإيطالية فى 9 ديسمبر الماضى، عن عمر 19 عاما.

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن هاني صديق المتوفي، والذي يعمل بالتجارة، قوله: "قمنا بحملة لجمع التبرعات لتحقيق جزء صغير من حلم مصطفى ، لمساعدة اخته على الزواج ، وجمعنا 1350 يورو ، كمساهمة صغيرة لعائلته".

وكان ابو العلا قد توفى اسفل جسر بعد أن اصيب بهبوط فى الدورة الدموية ، وفقا للصحيفة الإيطالية.

ووصل مصطفى برفقة صديقة شعبان علاء البالغ من العمر 32 عاما الى بولزانو فى ديسمبر الماضى بعد ان عملا كرسامين فى فرنسا قبل التوجه إلى إيطاليا في ليلة بلغت درجات الحرارة فيها 9 تحت الصفر.

وبحسب الصحيفة ، تم تشييع جثمان مصطفى لمثواه الاخير بمقابر الغربية مؤخراً ، بعد ان تسلمت عائلته الجثة ووصولها الى الغربية .