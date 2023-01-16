إعلام القاهرة: 73.9% من الإناث شاركن فى استطلاع الكلية لتغطية قمة المناخ

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المركز، مؤكدة أن استطلاع رأى حول تغطية وسائل الإعلام لمؤتمر قمة المناخ cop27 أخذ جهد كبير فى جمع المادة من الجمهور وكان هدفنا رصد هل أخفقت وسائل الإعلام فى التغطية ام لا.

وتابعت الدكتورة سحر مصطفى خلال كلمة لها بالوبينار المنعقد الآن بالكلية لإعلان نتائج الاستطلاع، اعتمدت العينة على الشعب المصرى وتم استغلال الطلاب فى توزيع الاستطلاع على أكبر قدر ممكن وتم توسيع العينة وذلك بهدف الخروج بنتائج صحيحة تلتزم بمعايير البحث العلمى وبحوث الرأى العام ،كما تم الاعتماد على مجموعة من الباحثين وتم عرض الاستطلاع على مجموعة كبيرة من المحكمين وتم تطبيقه على من يمثل الريف والحضر ومن ينتمى إلى مستويات علمية مختلفة والبحث أخذ جهد كبير .

وأشارت مدير مركز بحوث الرأى العام بجامعة القاهرة، إلى أن 26.1% نسبة مشاركة الذكور فى الاستطلاع و73.9% من الإناث شاركت فى الاستطلاع موضحا أن متوسط عمر العينة كانت شباب بنسبة 24.33% والشباب كان لديهم استعداد للمشاركة، موضحة أن مستوى التعليم فى العينة بلغ 14% تعليم فوق جامعى و5.7% متوسط و80.3% جامعة.

ولفتت إلى أن المشاركين فى العينة من التعليم الحكومة 79.3% والخاص 17.7% والاجنبى 3%، كما أن نسبة الريف المشاركة فى العينة 7% والحضر 93%، وبالنسبة لمعدل متابعة أفراد العينة لمؤتمر قمة المناخ تم العينة على 1500 فرد وكان مفاجئة لنا أن 85.4% نسبة المتابعة، ونسبة المتابعة الدائمة 17.6% وبشكل نادر 24% .

وذكرت أن أبرز القضايا التى حرص أفراد العينة على متابعتها خلال المؤتمر نظرة المياه والجفاف والسياسة الخضراء فى العالم والتمويل الذى تستخدمه الدول الغنية للدول الفقيرة من أجل المواجهة. الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة والحد من الكوارث وتأثير المناخ على التنوع البيولوجى ودور المجتمع المدنى فى مجال المحافظة على البيئة والحلول لبناء قدرة زراعية والأنظمة الغذائية لمواجهة الآثار ودور المرأة فى التكيف المناخ والحماية فى المناطق الساحلية واساليب إزالة الكربون.

وأشارت إلى أن تقييم أفراد العينة لجهوظ نصر فى تنظيم مؤتمر قمة المناخ أظهر الوعى الوطنى وثقة المواطنين فى مصر فى تنظيم المؤتمر بلغت 54% فى التنظيم وبنسبة تقترب من 57% نجاح المؤتمر بشكل كبير.