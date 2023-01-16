شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام القاهرة" تهدى الكاتب الصحفى أكرم القصاص درع الكلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، بمناسبة فوز الخليج 365 بالمركز الأول فى استطلاع رأى أطلقه مركز بحوث الرأى العام بالكلية حول تغطية وسائل الإعلام لمؤتمر قمة المناخ COP27 .

وسلمت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الكاتب الصحفى أكرم القصاص شهادة شكر وتقدير، لحصول الخليج 365 على المركز الأول بين الصحف الخاصة فى إمداد الجمهور بالمعلومات عن مؤتمر المناخ COP27 بالإضافة إلى درع الكلية .

واكدت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن فوز الخليج 365 يعكس المتابعة الكبيرة وجمهور الخليج 365 خاصة وأنه يحتل مصداقية كبيرة للأخبار والمعالجة الموضوعية والحياد فى تناول الموضوعات والبرامج الخاصة بقضايا المناخ.

واشارت الدكتورة حنان جنيد ، ارتفاع تقييم أفراد العينة لجهود مصر في تنظيم مؤتمر قمة المناخ COP27، حيث تراوحت اغلب تقييمات العينة بين ممتاز وجيد جدا، لافتًا إلى أن الاستطلاع رصد تعدد وتنوع الوسائل الإعلامية التي تابع من خلالها أفراد العينة مؤتمر قمة المناخ COP27، وجاء في مقدمة هذه الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 84.3%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية في المرتبة الثانية، ثم القنوات التليفزيونية، ثم المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية، ثم المحطات الإذاعية والصحف .

من جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، إن نتائج استطلاع الرأي، أظهرت أن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كأكثر المواقع التي اعتمد عليها أفراد العينة في الحصول على المعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ، وجاءت صفحة رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمة ترتيب مواقع المؤسسات الرسمية، وموقع مصراوي في مقدمة المواقع الإخبارية، واحتلت قناة dmc الصدارة بين القنوات التليفزيونية، واحتلت إذاعة نجوم FM المرتبة الأولى بين المحطات الإذاعية، وحصد موقع صحيفة الخليج 365 المركز الأول بين الصحف الخاصة، بينما تصدرت صحيفة الأهرام قائمة الصحف القومية الأكثر متابعة من الجمهورالمصري حول أخبار مؤتمر قمة المناخ.

وأوضحت الدكتورة سحر مصطفى مديرة مركز بحوث الرأي العام، أن استطلاع الرأي تم تطبيقه على عينة بلغ عددها 1500 مفردة من جمهور وسائل الإعلام الذين تراوحت أعمارهم من 15 عاما فيما فوق، وذلك في الفترة من 17 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر 2022.