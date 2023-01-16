شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر 4 قطارات اضافية على خط القاهرة أسوان، بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي، وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وفى النقاط التالية نوضح مواعيد القطارات الجديدة المقرر تشغيلها، وفترات التشغيل.

التشغيل سيكون مؤقت لمدة شهر من يوم 26/1/2023 حتي يوم 25/2/2023

الـ 4 قطارات مكيفة على خط القاهرة إلي أسوان والعكس.

تشغيل قطار رقم 1936 ( VIP ) من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً اعتبارا من يوم 26/1/2023.

تشغيل قطار رقم 1938( ثالثة مكيفة ) من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا وذلك يوم 26 يناير .

تشغيل قطار رقم 1937 ( VIP ) من أسوان الساعة 18:50 يصل القاهرة 07:05 صباحا، اعتبارا من يوم 27/1/2023 .

تشغيل قطار رقم 1939 ( ثالثة مكيفة ) من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً بداية من يوم 27 يناير.

هذة القطارات ستعمل بجانب القطارات الحالية على نفس الخط.

وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.