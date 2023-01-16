الأرصاد: غداً شبورة على الطرق والطقس بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.