أخبار مصر.. الحكومة تنفى مد العمل بقانون "استيراد سيارات المصريين بالخارج"

حصد موقع صحيفة الخليج 365 المركز الأول بين الصحف الخاصة عن تغطية قمة المناخ، فى استطلاع رأى أجرته كلية الإعلام بجامعة القاهرة، كأكثر المواقع التي اعتمد عليها أفراد العينة في الحصول على المعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، تكون خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.

يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت المقبل 28 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2023/1/21م (اليوم السابق ليوم الرؤية). قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى لكونه فيروس وليس بكتيريا. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير جديد تحت عنوان " ترشيد الطاقة هو الوضع المعتاد الجديد"، تناول خلاله كيفية تحقيق كفاءة الطاقة، وأهم الاستراتيجيات الدولية في هذا المجال. أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التى تعانى من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها فى مكافحة الإرهاب الذى يعتبر أداة لتدمير الدول. صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر لاستعادة أمن دول تعانى من أزمات "معلومات الوزراء" يستعرض أهم المبادرات الدولية لترشيد استهلاك الطاقة الصحة: لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى.. إنفوجراف

توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد خفيفة على القاهرة الكبرىهلال شهر رجب يولد السبت.. والإثنين المقبل 23 يناير أول أيامه فلكياً