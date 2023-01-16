شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل وفد البرلمان الكورى الجنوبى لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، سول هوون عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الكوري الجنوبي ورئيس المنتدى الكوري الأفريقي، وذلك بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق لهما، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكداً على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقات التعاون القائمة مع الجانب الكوري الجنوبي وتسعى لتطويرها لآفاق أكثر رحابة، كما أكد على أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى هي الإنفتاح على التعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو زيادة التعاون والتكامل مع الشركاء في الخارج ونقل التكنولوجيا الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتاحة لزيادة عمق التصنيع المحلي.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربي تعد مصدر رئيسي لتدبير متطلبات القوات المسلحة وواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة وتشارك في تنفيذ المشروعات القومية، وتقوم بإنتاج العديد من المنتجات المدنية بالاستفادة من فائض الطاقات بالشركات التابعة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة حيث يتبع الوزارة عدد 16 شركة صناعية وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي وشركة لنظم المعلومات، وأخرى للإنشاءات إلى جانب قطاع للتدريب وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة.

وأشار الوزير إلى مجالات التعاون العسكري والمدني الحالية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية الجنوبية مثل التعاقد مع شركتيّ "هانوا/بونجسان" للتصنيع المشترك للهاوتزر K9-A1 EGY وذخيرته بالتعاون مع شركة "هانوا" إلى جانب التعاون مع شركة "JST" في مجال تصنيع معدات مصانع تدوير المخلفات الصلبة والتعاون مع "هانوا تكوين" في مجال صناعة كاميرات المراقبة، كما ناقش الجانبان مجالات التعاون المقترحة مثل (التصنيع المشترك لمنصات التحكم عن بعد، تصنيع مكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا إنتاج محارق النفايات، تصنيع معدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة وأنظمة الري الحديثة، إنتاج مكونات أنظمة الإطفاء والإنذار الآلي)، منوهاً إلى أن الشركات الكورية الجنوبية كانت سبّاقة في المشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX" في نسختيه الأولى عام 2018 والثانية عام 2021، موجهاً الدعوة للشركات الكورية للحضور والمشاركة في المعرض بنسخته الثالثة خلال العام الجاري.

فيما أكد سول هوون عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الكوري الجنوبي ورئيس المنتدى الكوري الأفريقي على تطلعه إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وتبادل الخبرات والتكامل بما يحقق عائد إيجابي يعود بالنفع على الجانبين، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات (الكورية – المصرية) خاصةً بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلي كوريا الجنوبية عام 2016 وما نتج عنها من تقوية للعلاقات بين الدولتين ونقلها إلي مرتبة الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مضيفاً أن التعاون الذي يتم الآن بين الجانب الكوري الجنوبي والمصري هو الأفضل على الإطلاق منذ بدء التعاون المشترك والذي امتد مؤخرًا ليشمل مختلف المجالات وعلى رأسها الصناعات الدفاعية، متمنياً تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجالات التصنيع المختلفة سواء العسكرية أو المدنية.

من جانبه أعرب هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن اهتمام الشركات الكورية بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، خاصةً في ظل الثقة المتبادلة ووجود تعاون مثمر سابق بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية، وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن علاقة كوريا الجنوبية بمصر راسخة وأنه يبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.