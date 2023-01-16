شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بحرينية تقضى بالسجن 10 سنوات لـ 3 احتجزوا امرأة وأجبروها على الدعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين، قد أصدرت حكمها بواقعة اتجار بالأشخاص، والذي قضى بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ ألفي دينار وإلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهم نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وذلك عما أسند إليهم من اتهام.

‏‎وبحسب صحيفة البلاد البحرينية، تعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من المجني عليها عن قيام المتهم الأول باحتجاز حريتها وإجبارها على العمل بمجال الدعارة؛ فتم ضبطه وثبت قيامه بإيهامها بالحضور من أجل السياحة في مملكة البحرين وفور حضورها لمطار البحرين الدولي استقبلها المتهم الرئيسي وأجبرها على العمل بكافة طرق الإكراه المادي والمعنوي بمعاونة المتهمين الثاني والثالث وكانوا يتكسبون من وراء عملها في ذلك المجال.

‏‎وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة البحرينية قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، واستمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بعرضها على الطب الشرعي ومن ثم إيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهم الأول والذي اعترف بما نسب إليه من اتهام وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وبضبط وإحضار المتهمين الاخرين، كما طلبت تحريات الشرطة البحرينية عن الواقعة واستمعت لشهادة مجريها والذي أكد صحتها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهم الحكم المتقدم.