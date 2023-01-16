شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى وثانية ثانوى عام يؤدون امتحانات التيرم الأول دون مشاكل بالسيستم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحانات الفصل الدراسي الأول دون مشكلات فى سيستم الامتحان، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية بشكل سهل، دون مشاكل تقنية أو فنية مع تواجد فريق الدعم الفنى بالمدارس لتذليل اى عقبات للطلاب.

وشددت المديريات التعليمية على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام، حيث تم متابعة سير وانتظام اعمال الامتحانات ومستوى الأسئلة مشددة على أنها جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية سواء فى الاختبار الورقى أو الإلكترونى، حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، كما أدى طلاب فى مدارس أخرى امتحان الكيمياء .

واستقبلت المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية، كما حرصت على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بأجهزة المحمول إضافة إلى توعية الطلاب بخطورة استخدام أجهزة التابلت فى تصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أن أى محاولة للخروج من منصة الاختبارات الإلكترونية لن يستطيع الطالب العودة لها مرة أخرى حيث سيتم غلقها من جانب سيستم الامتحان ومن ثم يتم تحرير محضر غش للطالب بسبب محاولته الغش بالامتحانات.

وطالبت المدارس بضرورة شحن التابلت بنسبة 100%، إضافة إلى غلق التابلت من المنزل على أن يتم فتحه داخل اللجنة، لأن التابلت يتصل بشبكة اللجنة نفسها وليس بلجنه جانبها ويعمل الإنترنت بشكل جيد و بعد تشغيل التابلت، لابد من التأكد أنه متصل بشبكة المدارس فى كل مرة يغلق فيها الجهاز ويتم تشغيله مع حذف السجل من "جوجل كروم" قبل فتح منصة "سويفت اسيس" حتى تتفادى من إغلاق الامتحان.

ووجهت المدارس تعليمات للطلاب بمنع الخروج من منصة الامتحان، لأن الخروج من منصة الامتحان يتسبب في حدوث مشكلة، لم يستطيع حلها إلا مسئول المنصة بالمدرسة و إحضار قلم التابلت أثناء الامتحان و التأكد من تفعيل منصة الامتحان من الاعدادات وممنوع فتح الكتب على التابلت أو أي برامج والمنصة ستغلق على الامتحان ولن تفتح إلا من خلال مسؤول المنصة وبعد الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على إنهاء حتى يتم ارسال الامتحان بنجاح إلى المنصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من استعدادات المديريات والإدارات التعليمية من امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ، موضحة أن الامتحان الورقى والإلكتروني يتم عقده فى وقت واحد حسب جداول الامتحانات لكل مادة، مشددة على أن الطلاب لن يغادر لجنة الامتحان حتى انتهاء عقد الامتحان الإلكترونى والورقى حيث يمثل الأونلاين 85% من الأسئلة و15% للورقى.