شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لجان امتحانات مراحل النقل والصف الثانى الثانوى فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، عددا من لجان إدارة كرداسة التعليمية؛ للوقوف على سير العملية الامتحانية للصف الثاني الثانوى العام، ومراحل النقل للصف السادس الابتدائي والصف الأول الإعدادي، وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وشملت جولة وكيل الوزارة، تفقد مدارس الطليعة الابتدائية، وأبو رواش الثانوية المشتركة، وكرداسة الرسمية لغات، وذلك بحضور الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام الإدارة.

وتابعت وكيل الوزارة، لجان الامتحانات وكذلك حسن أداء شبكة الإنترنت وأعمال الكنترول وغرفة الزائرة الصحية وتواجد الموجه المقيم بالمدرسة.

ووجهت، بإزالة أية معوقات تعوق سير العملية الامتحانية وتوفير جميع متطلباتها وبشكل فوري، مؤكدة على منع دخول أجهزة المحمول حتى وإن كان مغلقا داخل اللجان، ومنبهة على المراقبين والمشرفين على تنظيم دخول وخروج الطلاب.

جدير بالذكر، أن طلاب الصف الثانى الثانوى العام واصلوا اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والكيمياء، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادتى الفلسفة والمنطق، وعلم النفس والاجتماع، وذلك وفق جداول الامتحانات المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة. كما واصل طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات الفصل الراسى الأول فى مادة الرياضيات، وأدى طلاب الصف الأول الإعدادى آخر امتحاناتهم فى مادة الدراسات الاجتماعية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد طالبت مدارس الثانوي بضرورة شحن التابلت بنسبة 100%، إضافة إلى غلق التابلت من المنزل على أن يتم فتحه داخل اللجنة، لأن التابلت يتصل بشبكة اللجنة نفسها وليس بلجنة جانبها ويعمل الإنترنت بشكل جيد وبعد تشغيل التابلت، لابد من التأكد أنه متصل بشبكة المدارس فى كل مرة يغلق فيها الجهاز ويتم تشغيله مع حذف السجل من "جوجل كروم" قبل فتح منصة "سويفت اسيس" حتى تتفادى من إغلاق الامتحان.



لجان الامتحانات



لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي في الجيزة



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