شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ينعى الدكتور محمود شريف ويقدم واجب العزاء لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والذي انتقل إلى مثواه الأخير مساء أمس الأحد، بعد رحلة عطاء لبلده امتدت لعدة سنوات تقلد خلالها عددا من المناصب بالإدارة المحلية كمحافظ الشرقية والقاهرة وبعدها عين وزيراً للإدارة المحلية ووزيراً للتنمية الريفية.

وأعرب وزير التنمية المحلية باسمه وباسم كافة العاملين بالوزارة والإدارة المحلية عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وحرص اللواء هشام آمنة على المشاركة في صلاة الجنازة على الفقيد الراحل من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بحضور عدد من المحافظين، وقدم وزير التنمية المحلية واجب العزاء لأبناء وأسرة الفقيد.

جدير بالذكر أن الفقيد أثناء توليه وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية بدأ في إطلاق برنامج "شروق" للتنمية الريفية بمختلف المحافظات المصرية وأولي اهتمامه بهذا الملف وامتد البرنامج لعدد كبير من القرى بمحافظات الجمهورية المختلفة.

كما كان للدكتور محمود شريف دوراً مهما في الاهتمام بدور المشاركة الشعبية في تخطيط وتنفيذ المشروعات علي أرض المحافظات وكان من أوائل الوزراء الذين اهتموا بالتنمية الريفية في مصر ودعم صندوق التنمية المحلية والاقتصادية لتوفير فرص عمل للمرأة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه كان للفقيد أيادي بيضاء في وجود الخطة العاجلة والتي كانت تلبي احتياجات المحافظات في أوقات كثيرة ، كما أولي اهتماماً بمركز سقارة للتدريب وحرص علي إحداث نقله للعاملين في الادارة المحلية عبر توفير برامج التدريب المختلفة .

يذكر أن الدكتور محمود شريف شغل العديد من المناصب منها محافظ الشرقية عام 1987، ثم محافظ القاهرة عام 1989 حتى 1991، ثم وزيرًا للإدارة المحلية في الفترة 1991 وحتي عام 1997، ثم وزيرًا للتنمية الريفية حتى عام 1999، وعين رئيسًا لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمدة ثلاث سنوات، ثم شغل منصب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمدة ثلاث سنوات، ثم رئيسًا لجامعة سيناء لثلاث سنوات، ثم عاد لعمله الأصلي كأستاذ جراحة متفرغ بالمعهد القومي للأورام، حيث يعد الدكتور محمود شريف أحد مؤسسي المعهد.