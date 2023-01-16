شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات ويبنار إعلان نتائج استطلاع رأى تغطية وسائل الإعلام لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل فعاليات الوبينار الذى ينظمه مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، بقاعة المؤتمرات بالكلية، لإعلان نتائج استطلاع رأى حول تغطية الإعلام المصرى بمختلف وسائله لمؤتمر قمة المناخ COP27 ، بحضور أساتذة الكلية ورؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة .

وبدأت فعاليات إعلان نتائج استطلاع الرأى بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

واستهلت الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأى العام بجامعة القاهرة بالشكر إلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حنان جنيد عميد الكلية.

وأشارت الدكتورة سحر مصطفى، إلى أن مركز بحوث الرأى تأسس عام 1982 كوحدة علمية بحثية تدريبية استشارية، بهدف إجراء الدراسات والبحوث العلمية حول الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمجتمع المصري، وقياس اتجاهات الرأى العام نحو القضايا الحيوية الراهنة، وتبادل الآراء العلمية من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، وتطوير المهارات الوظيفية للكوادر البحثية فى مجال الرأى العام.