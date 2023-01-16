رئيس جامعة عين شمس: ما قدمته أسرة سحر أول حالة زراعة رئة نموذج للإنسانية

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أسرة أول زراعة رئة من متبرع حي، حيث أعرب عن الامتنان لما قدمته أسرة سحر من نموذج للإنسانية، وقال : "نتوجه باسم مصر واسم جامعة عين شمس واسم المجتمع الطبى بأكمله وباسم فريق زراعة الرئة بالشكر وخالص الاحترام والتقدير لما قدمتموه من ترسيخ للمعانى الإنسانية والأسرية العظيمة والتى ستكون لها أثر فعّال لاحقاً ".

وأشار الدكتور محمود المتينى فى كلمته إلى أن سحر كانت مريضة شجاعة وملهمة ونقدر لها إصرارها على خوض التجربة المهمة التى فتحت الطريق لآلآف المرضى فيما بعد.

وفى كلمته التى وجهها رئيس جامعة عين شمس للأسرة قال "ما فعلتموه أعاد لنا قيم وروابط أسرية نحتاج دائما لاستعادتها والتأكيد عليها وسنظل دائما معكم ولن نترككم وسنطمئن باستمرار على إخوة سحر الذين قدما مثال للتضحية والإيثار".

وأضاف أن هذه العملية تضيف لمنظومة زراعة الأعضاء فى مصر والمنطقة بأكملها، مؤكداً أن زراعة الأعضاء ترفع المستوى الطبى والممارسات الطبية للأمام وللأفضل، مؤكدا أن زراعة الرئة فى مصر أضافت الكثير لبرنامج زراعة الرئة ككل وهو إضافة لدور مصر الريادى فى المنطقة.

ووجه كلية الطب بمواصلة تقديم كل الدعم لبرنامج زراعة الرئة، لافتا أن ما حدث يدعوا للتفاؤل لأنه يعلمنا تحمل الأوقات الصعبة ومواصلة الإنجاز.

وأعلنت الجامعة تقديم الرعاية الطبية المجانية لأسرة سحر مدى الحياة.