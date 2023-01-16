شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية من خلال تجنب طرق العدوى، بالإضافة للحصول على لقاح الإنفلونزا المتوفر فى فروع فاكسيرا بالمحافظات. وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعى فى مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها فى المحافظات والقاهرة الكبرى، وكشفت فاكسيرا أن سعر الجرعة 170 جنيه + 10 جنيه رسم خدمة التطعيم. وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا، هي:

1.مرضى القلب

2.الأطفال والمراهقين

3.الحوامل

4. مرضى السكر

5.مرضى الربو والحساسية.

وكان محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية، قال إن الخطر في فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، هو قدرته الكبيرة على الانتشار، وشدة العدوى وخاصة المتحورات التي ظهرت مؤخراً.

وتابع أن لقاح كورونا لا يمنع الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية، وأضاف: مرضى الجهاز التنفسي أو الأمراض المزمنة أو في القلب أو أمراض مناعية ننصحهم بالحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية إلى جانب تطعيم كورونا.



