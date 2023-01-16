شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر لاستعادة أمن دول تعانى من أزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التى تعانى من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها فى مكافحة الإرهاب الذى يعتبر أداة لتدمير الدول.

ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "الرئيس السيسى يؤكد على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التى تعانى من أزمات بالمنطقة"، قالت الصحيفة أن الرئيس السيسى خلال لقائه أمس مع وزير خارجية الصين تشين غانغ، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير لياو ليتشيانغ السفير الصينى بالقاهرة أكد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التى تعانى من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها فى مكافحة الإرهاب الذى يعتبر أداة لتدمير الدول.