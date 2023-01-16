شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قائمة أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان" فى فيصل.. تخفيضات 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الجيزة مساء أمس الأحد، أكبر معارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.

يقام المعرض على مساحة 2000م، ويتيح ولمدة 3 أشهر منتجاته من سلع أساسية وتموينية وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك وزيوت وخلافه بـ101 باكية بيعية، بنسب تخفيض تتراوح بين 30 و50% عن المعروض بالأسواق، وذلك بمشاركة 60 عارضا.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار أبرز السلع بالمعرض.

-كيلو السكر بـ14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

-كيلو الأرز بـ14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

-المكرونة 300 جرام بـ5.25 جنيه بدلا من 6 جنيهات.

-كيلو الدقيق بـ17 جنيها بدلا من 20 جنيهاً.

-أرز بسمتي سوبر بـ55 جنيها بدلا من 65 جنيهاً.

-أرز بسمتي وسط بـ40 جنيها بدلا من 48 جنيهاً.

-أرز بسمتي عادي بـ32 جنيها بدلا من 40 جنيهاً.

-الفريك البلدي بـ40 جنيها بدلا من 60 جنيهاً.

-الفول المدشوش بـ28 جنيها بدلا من 36 جنيها.

-الفول المستورد بـ24 جنيها بدلا من 30 جنيهاً.

-العدس الأصفر بـ38 جنيها بدلا من 48 جنيها.

-العدس بجبة بـ36 جنيها بدلا من 46 جنيها.

-الترمس الحلو بـ36 جنيها بدلا من 40 جنيها.

-شيكارة مكرونة بـ167 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-فلفل أحمر ببريكة بـ60 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-بهارات فراخ بـ80 جنيها بدلا من 120 جنيهاً.

-بهارات بـ60 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-كيس ملوخية2 بـ15 جنيها بدلا من 20 جنيها.

-كيس فاصوليا2 أو سبانخ أو خضار مشكل بـ15 جنيها بدلا من 20 جنيها.

-طبق البيض بـ80 جنيها بدلا من 90 جنيها.

-الزيت الخليط 800 جرام بـ35 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-كيلو الأرز السائب بـ12 جنيها بدلا من 13 جنيها.

-كيلو الفراخ المجمدة بـ65 جنيهاً.

-اللحم البرازيلي المجمد 500 جرام بـ60 بدلا من 70 جنيه.

-كيلو اللحم السوداني بـ135 جنيها.

-كيلو اللحوم البلدي بين 150 جنيها و160 جنيها.

-كيلو اللحوم ضأن بـ165 جنيها.

-البلطي الصغير بـ39,99 جنيه.

-البلطي الكبير بـ44 جنيها.