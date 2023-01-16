شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة للمواطنين: احصلوا على لقاح كورونا منعا للعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة إلي المواطنين بضرورة تلقى لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية لكونه يضمن نسب حماية كبيرة من العدوى الفيروسية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا متوفر للأشخاص بدايةً من عمر 12 عام فأكثر.

وأوضحت أن لقاح كورونا متوفر للأطفال من عمر 12 إلي 18 عاما وطالبت بالتسجيل من خلال الموقع الالكترونى لمنظومة اللقاحات

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



