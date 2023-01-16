شاهد أعمال تنفيذ المحطة الأولى بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وتعتبر أول محطة فى المشروع هى محطة الاستاد والمرقمة ب 1، ضمن أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (الاستاد - العاصمة الإدارية الجديدة)، والذى يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم.

ويبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة، ومن المقرر أن يساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى الخفيف بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتسم المشروع بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، والمشروع سيوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

والمونوريل يلتقى مع قطارات السكة الحديد فى محطة قطارات الصعيد بالجيزة فى محطة بشتيل الجارى تنفيذها، كما يلتقى المونوريل بالخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى محطة نقابة المهندسين باكتوبر، ويلتقى المونوريل ايضا بالقطار الكهربائى الخفيف LRT فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.