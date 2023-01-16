شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الرأى العام بجامعة القاهرة يعلن اليوم نتائج استطلاع "COP 27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ودعم من الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، حفل إعلان نتائج استطلاع الرأي العام عن دور وسائل الإعلام المصرية في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ في مصرCOP 27 EGYPT.

في السياق ذاته، أشارت الدكتورة سحر مصطفى، مديرة المركز، إلى توجيه الدعوة لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لحضور إعلان النتائج.

وأجرى مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، استطلاعًا للرأى استهدف رصد دور وسائل الإعلام المصرية فى إمداد الجمهور المصرى بالمعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ فى مصرCOP 27 EGYPT، وتم تطبيقه على عينة بلغ عددها 1500 مفردة من جمهور وسائل الإعلام الذين تراوحت أعمارهم من 15 عاما فما فوق، وذلك فى ألفترة من 17 نوفمبر- 19 ديسمبر 2022، وأظهر الاستطلاع عددًا من النتائج المهمة، منها أن وسائل التواصل الاجتماعى احتلت المرتبة الأولى بنسبة 84.3% فى قائمة الوسائل الإعلامية التى تابع من خلالها أفراد العينة مؤتمر قمة المناخ، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية، ثم القنوات التليفزيونية، ثم مواقع المؤسسات الرسمية.

كما أبرزت النتائج تصدر صحيفة الخليج 365 المركز الأول بنسبة 70.9%، يليها المصرى اليوم فى المرتبة الثانية بنسبة 60.8%.

وأشارت الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة فى غضون الأيام القليلة القادمة.

وكانت مصر استضافت قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأهم والأكبر الذى يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية، والتى شارك فيها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهى معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ.