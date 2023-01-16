شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى المنوفية برواتب تصل لـ7500 جنيه.. اعرف الشروط وطريقة التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري.

وأشارت إلى أن الوظائف الخالية في التخصصات الآتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، ورسام فنى، واخصائى موارد بشرية، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي مواقع، ومندوبين مبيعات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

ونوهت "القوى العاملة" أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز الوظائف الخالية بمحافظة المنوفية

1- فرص عمل بإحدى الشركات في شبين الكوم

- الوظائف المطلوبة

أ- 10 مطور مبيعات – 7500 جنيه – خبرة

ب- 5 سائق توصيل أوردرات – 4500 جنيه

- الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن 30 : 35 سنة

2- فرص عمل بإحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الثانية

- الوظائف المطلوبة

أ- 1- عامل تدوير

- الشروط

أ- المؤهل: متوسط

ب- السن 20 :35 سنة

ج- الراتب: 2800 جنيه

3- فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الكيماوية بجنوب المنطقة الصناعية الخامسة

- الوظائف المطلوبة

أ- 1 كيميائي-ب علوم – خبرة سنة – 2600 جنيه

ب- 1 عامل مخازن – مؤهل متوسط

ج- 1 عامل خدمات

الراتب: حسب المقابلة

4- فرص عمل بإحدى شركات النسيج بالسادات

- الوظائف المطلوبة

أ- 10 عامل إنتاج

- الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 35 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

5- فرص عمل بإحدى شركات النسيج بالسادات – المنطقة الصناعية الأولى

- الوظائف المطلوبة

أ- 50 عامل إنتاج

ب- 24 عامل تشغيل

ج- 6 عامل مخزن

د- 6 أمين مخزن

هـ- 2 مراقب إنتاج

و- 10 أمن إداري

ز- 3 عامل خدمات

- الشروط

- مؤهل عالي – متوسط

- السن 20 : 30 سنة

- مواصلات السادات

- الراتب حسب المقابلة