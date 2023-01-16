التموين: تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " أنه تم تطوير عدد 44 مكتب سجل بنسبة تحديث تصل إلى 48٪؜ من إجمالى شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية ومستهدف تطوير عدد اخر من مكاتب السجل ليصل اجمالى المحدث والمطور والمنشأ حديثاً إلى 80٪؜ من إجمالى شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024، وعلى صعيد آخر وإرساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجارى بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجارى منتشرة فى أنحاء الجمهورية وتيسيراً على عملاء السجل التجارى فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه فى بعض مكاتبه ونجح الجهاز فى الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين مكتب السجل التجارى النموذجى داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وتفقد أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجارى النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية وانه بصدد التوسع فى إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

وعلى صعيد المعاملات التجارية وترصدها فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكتب علي مستوي الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الافراد اضافة الى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري، كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح، وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات.