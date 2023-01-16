شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم رؤيتها بقضايا المناخ فى أسبوع الاستدامة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر ممثلة فى وزير الخارجية سامح شكرى، بصفته رئيس cop27، إلى جانب قادة دول وحكومات، ورواد أعمال وشباب من مختلف أنحاء العالم، فى قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التى تنطلق الاثنين تحت شعار "معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28، برعاية الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات.

وتتضمن مشاركة الوزير سامح شكري إلقاء الضوء على ما تمخض عن مؤتمر شرم الشيخ COP27 من نتائج هامة ومتوازنة تُسهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، وسُبُل البناء عليها في إطار الإعداد للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP28، التي من المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات.

يعد الأسبوع مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات، ويضم سلسلة من النقاشات بهدف الإسهام في تحقيق الحياد المناخى، والتطرق إلى ملفات من بينها الأمن الغذائي والمائي، وتوفير مصادر الطاقة، وإزالة الكربون من الصناعات، والصحة، والتكيف مع المناخ، وتركز على الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي يقام في دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.

وتشمل الفعاليات الممتدة حتى 19 يناير، عقد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، والإعلان عن الاستراتيجية الخاصة بمؤتمر الأطراف COP28.

وتعقد أيضا القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومبادرة "ابتكر"، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، وقمة الهيدروجين الأخضر، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ومركز شباب من أجل الاستدامة الذى يهدف إلى إشراك الشباب في العمل المناخي، من خلال منصة "شباب من أجل الاستدامة" التي تنظم سنوياً مركزاً خاصاً يستقطب 3000 شاب وشابة.

ويوجه أسبوع أبوظبي للاستدامة اهتماما خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لاسيما في ظل التقديرات التي تشير إلى أن 90 % من الشركات حول العالم تنتمي لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستضيف أكثر من 70 شركة صغيرة ومتوسطة وناشئة من مختلف القطاعات، إضافة إلى مبادرة "ابتكر" العالمية

وفى هذا السياق، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس قمة المناخ cop28 إن أسبوع الاستدامة يساهم منذ 15 عاماً في تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات الراسخ بمواجهة التحديات العالمية، ويعكس دورها الريادي في دفع جهود العمل المناخي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف الجابر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للحكومة: لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 دور محوري في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام العالمي والجهود المعنية بالاستدامة والعمل المناخي وصولاً الى انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، وذلك من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي وتعزيز الشراكات الرائدة والحلول المبتكرة.