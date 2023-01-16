شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم ملامح طقس الأسبوع الثاني من طوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، إن هناك منخفضا جويا متعمقا بشكل كبير يؤثر على حالة الطقس فى المناطق الغربية، وينتج عنه زيادة الأمطار لتكون من غزيرة إلى رعدية خلال فترة الليل على مطروح والسلوم وبعض المناطق من الصحراء الغربية.

وأضاف فهيم أن أهم ملامح طقس الأسبوع الثانى من طوبة فى الفترة من 16 – 22 يناير.

1- تميل الحرارة نحو الانخفاض التدريجى بداية من يوم الأحد شمال الجمهورية ثم باقى الدلتا والقاهرة على يوم الاثنين وتصل فى ذروة انخفاضها يوم الثلاثاء “من 15 -18 °م “بشمال الجمهورية وحتى وسط الصعيد مع طقس بارد، و تكون حول 20 درجة بجنوب الصعيد خلال النهار مع طقس لطيف إلى مائل للبرودة.

2- يكون الطقس ليلًا شديد البرودة بأغلب الأنحاء مع احتمال انخفاض الحرارة إلى ما دون 8 °م على، على مناطق من شمال ووسط الصعيد ووسط سيناء "لكنها غير كافية لتكون الصقيع".

3- تتهيأ الفرص لهطول الأمطار على مدن الساحل الشمالى، شمال الدلتا و شمال سيناء خلال اليوم الاثنين، تغزر و يصحبها الرعد أحيانًا خاصًة خلال أوقات متباينة من الفترة الممتدة من الاثنين إلى الثلاثاء، قد تمتد الأمطار أحيانًا لتشمل أغلب شمال الدلتا

4- يتميز الأسبوع بنشاط الرياح على أغلب مناطق شمال البلاد مع إثارة للرمال أحيانًا على فترات متقطعة، و يصل هذا النشاط خلال نصف الأسبوع الثانى إلى مناطق شرق و جنوب البلاد.

5- يتجدد تشكل الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول أهم التوصيات الزراعية:

1- البطاطس الصيفى بكل المحافظات يجب أن تكون مروية قبل يوم الثلاثاء مع الوضع فى الاعتبار موضوع الأمطار شمالاً.

2- تكثيف اضافة الفسفور لمحاصيل الخضر تحت الانفاق وعدم كشف البلاستيك.

3- الانتهاء من عمليات التقليم للمتساقطات هذا الأسبوع.

4- فحص دقيق للقمح المنزرع اول نوفمبر للتأكد من عدم وجود اى بثرات للصدأ خاصة على الأصناف خارج الخريطة الصنفية فى الدلتا.

5- اجراء ريات متقطعة لبساتين المانجو بداية من يوم الثلاثاء ووقف عمليات التصويم.

6- اتخاذ كل الاجراءات الوقائية ضد مرضى اللطعة الارجوانية والبياض الزغبى على البصل والبياض الدقيقى على فلفل الصوب