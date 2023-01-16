متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، وفرص الأمطار المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، على مدار الساعات المقبلة .

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين على كافة الأنحاء، كما يلى :

- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى

- فرص أمطار خفيفة إلى مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء

- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على شمال الصعيد

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.